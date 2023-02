Groot plofkrakenonderzoek in Duitsland leidt naar onze regio: arrestaties in Utrecht, Amersfoort en Soesterberg

Hoewel de plofkrakers nog maar zelden toeslaan in Nederland, is het toch van groot belang dat de politie ze op de huid zit, zegt Johan van Hartskamp, landelijke portefeuillehouder. “De explosieven die de plofkrakers gebruiken, leiden ook in ons land tot grote risico’s. De gebruikte explosieven worden in onze wijken, in woningen, bedrijven en garageboxen, in elkaar geknutseld en opgeslagen. Daarnaast rijden de plofkrakers met zeer hoge snelheid over de snelwegen om uit handen te blijven van de politie.”

De politie vermoedt dat ongeveer 500 mannen, met name woonachtig in de regio’s Amsterdam en Utrecht, verantwoordelijk zijn voor het leeuwendeel van de plofkraken in binnen- en buitenland. “Ze werken in wisselende samenstelling. Soms vallen er mensen af, omdat ze worden aangehouden of tijdens hun vlucht crashen en overlijden. Maar ze worden moeiteloos vervangen door nieuwe aanwas’” weet Van Hartskamp. “Wij blijven ons onverminderd inspannen om daders op te sporen, maar om het probleem op te lossen is meer nodig. Daarom werken wij samen met partners zoals het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum (RIEC) en gemeenten om jonge aanwas te voorkomen.”