Man die synagoges en moskee in Utrecht bekladde wordt niet vervolgd

Nadat de man in 2020 was opgepakt liet hij zich behandelen in een psychiatrische kliniek. Daar zat hij ruim twee maanden intern en hij staat volgens zijn advocaat sindsdien onder toezicht van een psychiater. Volgens zijn advocaat gaat het nu goed met de man, heeft hij werk en functioneert hij normaal in zijn gezin. Een opgetrommelde wijkagent bevestigde dat in de rechtbank. Zowel de advocaat als het OM vroegen de man niet meer te vervolgen. Daar ging de rechter in mee.