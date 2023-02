Expert over Utrechts alternatief verbreding A27: 'Terugdringen verkeer is heel ambitieus'

René Bruinsma geeft advies op het gebied van verkeersthema's als bereikbaarheid en veiligheid. Hij boog zich over de drie pijlers waar het plan uit bestaat. De eerste is het inperken van de verwachte groei van het autoverkeer. Bruinsma: "Dat is in ieder geval heel ambitieus. Maar we zitten nu veel te veel in de auto en moeten echt een transitie maken. Daarvoor is echt een gedragsverandering, een andere manier van denken nodig. Dat vergt van iedereen heel veel."