Advocaat Ridouan T. wil vrijspraak: 'Kroongetuige onbetrouwbaar en geen bewijs'

Een week nadat in maart 2018 naar buiten was gekomen dat B. zich als spijtoptant had gemeld, werd zijn broer doodgeschoten. In 2019 is zijn advocaat Derk Wiersum doodgeschoten en in juli 2021 vertrouwenspersoon Peter R. de Vries. Die moorden maken officieel geen onderdeel uit van Marengo, maar worden wel als onlosmakelijk onderdeel van het proces gezien.