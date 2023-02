Harmelense verzamelaar heeft 3500 kinderboeken van W.G. van der Hulst

Utrecht - "Als ik me ergens voor inzet, bijt ik door en houd ik vast en probeer ik daar zoveel mogelijk objecten van te vinden." Het privémuseum van Gerrit Boes aan de Dorpsstraat in Harmelen is er eentje van een aparte categorie: het is de verzamelplek van boeken, bidprentjes, historisch speelgoed en oude zaklampen. Maar het meest imposant is wel de uitgebreide collectie W.G. van der Hulst. Dit jaar is het zestig jaar geleden dat de Utrechtse kinderboekenschrijver overleed.