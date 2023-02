Deelvervoer wordt duurder, en daar kan de gemeente Utrecht weinig aan veranderen

PvdA-raadslid Mohamed Talhaoui vindt de prijsstijgingen alarmerend. “Met de geleidelijke invoering van betaald parkeren in de stad proberen we als gemeente inwoners zoveel mogelijk aan te moedigen gebruik te maken van duurzaam deelvervoer”, zei hij tijdens het wekelijkse vragenuur in de gemeenteraad. Volgens de PvdA ontmoedigen de prijsverhogingen mensen die afscheid willen nemen van hun auto. “Dat deze partijen de prijzen van hun diensten nu fors laten stijgen zien wij als een klap in het gezicht van Utrechters die welwillend zijn en hun steentje aan een goed klimaat willen bijdragen, maar nu hard in de portemonnee geraakt worden.”