Traditie: campagne Utrecht begint met rel over verkiezingsborden

Commissielid Mirac Usta (DENK) maakt zich zorgen over de opkomst in sommige wijken zoals Kanaleneiland en Overvecht. Zonder die borden zou de opkomst nog wel eens lager kunnen worden, is de angst van meerdere partijen. Dijksma gaf aan dat het geld dat bespaard wordt door het niet plaatsen van borden nu ingezet wordt in een reclamecampagne, met billboards in bushokjes, bij winkelcentra en langs doorgaande wegen. Op die posters wordt verwezen naar een website waar nog veel meer informatie te vinden is.