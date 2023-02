Utrechtse wethouder Van Hooijdonk overleeft motie van afkeuring in debat over windmolens

Utrecht - De oppositie in de Utrechtse gemeenteraad was donderdagavond zeer ontevreden over het optreden van wethouder Lot van Hooijdonk (GroenLinks). Zij heeft een brief gestuurd naar de provincie over gebieden waar eventueel windmolens zouden kunnen komen. Die brief had ze eerst met de gemeenteraad moeten overleggen, maar dat heeft ze niet gedaan.