Utrecht komt met campagne over mentale gezondheid, ook voor studenten

Van Hooijdonk: "Bij de campagne willen we allerlei betrokkenen, zoals jongeren, maar ook ouders en scholen betrekken." Aansluitend op de themaweek is er begin juni in Tivoli Vredenburg het faalfestival. Eerder vond die ook al eens plaats, "om de mislukkingen en tegenslagen onder ogen te zien, en te omarmen", zo is op de site van Tivoli te lezen. Hoe de themaweek er verder uit zal zien, is nog niet bekend.