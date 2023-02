Burgemeester Dijksma teruggefloten door rechter: online gebiedsverbod in strijd met grondwet

In november 2021 plaatste de jongen in groepschat 'Verzetsstrijders Utrecht' een bericht: "Utrecht in opstand, nee 2G & nee vuurwerkverbod! 26-11-21, 19.30, Kanaalstraat, Be there!!! Neem je matties & vuurwerk mee." Hij werd gearresteerd voor opruiing en kreeg toen het online gebiedsverbod opgelegd. De gemeente zei destijds: "Dit houdt in dat hij zich dient zich te onthouden van online uitlatingen die zouden kunnen leiden tot wanordelijkheden in de stad, zoals oproepen om de openbare orde te verstoren." Het was de eerste keer dat Utrecht zo'n verbod oplegde. Bij een overtreding zou een dwangsom van 2500 euro volgen.