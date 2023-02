Burgemeester Dijksma teleurgesteld in oordeel rechter over online gebiedsverbod, mogelijk hoger beroep

Volgens de bestuursrechter gaat het online gebiedsverbod tegen de jongen uit Zeist in tegen de vrijheid van meningsuiting. Bovendien geldt de APV waar Dijksma haar verbod op baseerde voor de openbare fysieke leefomgeving en niet voor de online wereld. De jongen was destijds 17 jaar en deed in een openbare groepsapp de volgende oproep: "Utrecht in opstand, nee 2G & nee vuurwerkverbod! 26-11-21, 19.30, Kanaalstraat, Be there!!! Neem je matties & vuurwerk mee."