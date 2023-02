500 tot 1000 woningen in spoorzone Bilthoven: 'Spanningsveld zal het altijd blijven'

Vorige week dreigden grondeigenaren zich terug te trekken uit het plan voor woningbouw in de spoorzone, omdat ze vinden dat het te lang duurt. "We zijn al dertien jaar bezig met dit project en de gemeente vraagt ons steeds weer om te wachten. Met goede wil van de gemeente kunnen we in 2024 gaan bouwen en in 2025 gaan wonen", zei Vivienne van Eijkelenborg, eigenaar van de grond waar nu het kantoor van Difrax staat.