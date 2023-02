Buschauffeurs boos over onprofessionele enquête werkgevers: 'Dit werkt juist averechts'

De frustratie klinkt door in de stem van Salome. Volgende week leggen hij en veel andere werknemers in het streekvervoer hun werk vijf dagen lang neer uit onvrede over het laatste cao-bod van de werkgevers. "Wij balen hier enorm van, het is gewoon een grote blunder", zegt hij. Het is volgens hem op deze manier onmogelijk om tot een representatieve uitslag te komen. "Zo kan écht iedereen, buschauffeur of niet, de vragen invullen. Dat is niet goed voor het toch al beschadigde vertrouwen."