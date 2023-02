De 'stenenvrouw' uit Maarssen op weg naar duizendste Happy Stone: 'Ik ben het kind nooit verloren'

Want zelf had ze ook een hond, Lobke. Op 20 februari is het precies drie jaar geleden dat ze afscheid van haar heeft moeten nemen. "11,5 jaar waren we samen, we zijn in al die jaren hooguit vijf dagen gescheiden geweest. Zij kreeg huidkanker, vandaar die pigmentvlekken op de foto rechts. Ik moest haar laten inslapen," vertelt ze geëmotioneerd terwijl ze kijkt naar de prominent geplaatste foto in de woonkamer. "Ik mis haar nog." Lobke wil ze ook een keer schilderen, maar de emoties staan daarvoor nu nog in de weg.