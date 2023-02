OM wil voorwaardelijke celstraf voor tieners die Utrechts restaurant overvielen

Het Griekse restaurant Aphrodite werd in korte tijd meermaals slachtoffer van inbraken en berovingen. Eigenaresse Shamida Smulders zat er "compleet doorheen". Tijdens de coronacrisis wist ze ternauwernood het hoofd boven water te houden, dat zo vaak door criminelen werd getroffen was een enorme klap. "Ik vind Lunetten juíst zo'n fijne plek, omdat alles en iedereen hier door elkaar woont en voor elkaar klaarstaat. Maar op dit moment weet ik echt niet meer wat ik moet doen om de situatie om te draaien, het is even teveel bij elkaar…"