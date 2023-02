Dit moet je weten over de staking in het streekvervoer van maandag 6 februari tot en met vrijdag 10 februari

Er zullen (veel) minder stadsbussen, streekbussen en trams rijden. Pas kort van tevoren zal duidelijk worden hoe veel en welke ritten dat concreet zullen zijn. Het is dan ook verstandig om reizigersinformatie bij bijvoorbeeld U-OV in de gaten te houden als je op pad gaat. U-OV geeft aan actuele informatie te willen verzorgen, maar dat het kan gebeuren dat de reisplanner tijdens de stakingsweek minder betrouwbaar is vanwege de onvoorspelbaarheid van wel of niet rijdend streekvervoer.