Troep in Utrecht sterkt stakende vuilnisophaler Stijn: 'Je ziet meteen het verschil als we er niet zijn'

Niet iedereen legde de afgelopen week het werk neer dus. "Die mensen gaan gewoon aan het werk. Op hun normale functie of op een andere", legt Kerkhoven uit. Maar ondanks de staking heeft ook hijzelf zich nog geen seconde verveeld de afgelopen dagen. "Je zou denken dat je zeeën van tijd overhebt, maar in mijn geval is dat niet zo." Stijn zit in het actiecomité dat de staking regelt en in de gaten houdt. "Ik ben vooral bezig geweest met dingen regelen en het contact met collega's over hoe het gaat", legt hij uit.