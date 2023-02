Aandacht vragen voor de gevolgen van kanker: 'Een inloophuis biedt lotgenoten'

Mijdrecht - Vandaag is het Wereldkankerdag. Inloophuis ’t Anker uit Mijdrecht deelt bloemen uit in het winkelcentrum in Mijdrecht. Zo vragen ze aandacht voor de ziekte én vertellen ze wat een inloophuis kan betekenen. “Vaak denken mensen dat als je gezond bent alles weer goed is. Maar dat is niet zo.”