Niet eerder zoveel keuze: 19 partijen doen mee aan Utrechtse Provinciale Statenverkiezingen

Op de lijst staan een aantal partijen die niet eerder aan provinciale verkiezingen meededen. In een aantal gevallen is dat zo omdat die partijen in maart 2019 nog niet bestonden. Zo werd de BoerBurgerBeweging (BBB) in oktober van dat jaar opgericht, zag JA21 aan het eind van 2020 het levenslicht en richtte Wybren van Haga zijn partij Belang van Nederland (BVNL) in augustus 2021 op. Ook Volt deed in Utrecht niet eerder mee, al bestond die partij bij de vorige verkiezingen al wel.