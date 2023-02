Elnaz begon 18 jaar geleden op vmbo-kader en is nu arts: 'Er is geen makkelijke weg en je moet keihard werken'

Maarssen - Terwijl haar ouders na een vlucht uit Iran in een juridische strijd verwikkeld waren met de Nederlandse overheid over een verblijfsvergunning, maakte de nu 29-jarige Elnaz Alagha haar citotoest. De score was 528 en het schooladvies was vmbo-kader. Dus leek het erop dat haar droom om dokter te worden al vroeg in haar leven in duigen viel. Maar Elnaz gaf niet op en achttien jaar later haalt ze haar master geneeskunde. Nu zit ze glunderend op de bank van haar appartement in Maarssen om haar verhaal te vertellen.