Utrechtse dichter Kinderboekenweek trekt zich terug na doodsbedreigingen

"De aantijgingen over mij zijn pertinent onwaar en ik heb dan ook aangifte gedaan", zegt Lammers, die uit Groningen komt, maar nu in Utrecht woont. "De enorme hoeveelheid bedreigingen en de agressiviteit ervan richting mij en mijn dierbaren hebben mij doen besluiten om mij terug te trekken." Lammers was in 2018 de jongste winnaar van een Zilveren Griffel ooit, voor zijn prentenboek 'Het lammetje dat een varken is'.