Utrechtse schrijvers steunen met de dood bedreigde Pim Lammers: 'Het is een heksenjacht'

Annet Schaap, die opgroeide in Maartensdijk en net als Lammers in de Domstad woont, benadrukt dat seksualiteit een gevoelig onderwerp is wat kinderen betreft. "Je kunt er ook niet plompverloren bij kinderen mee aankomen. Daar moet je voorzichtig mee zijn. Maar zoals ik het begrepen heb was dat hier helemaal niet aan de orde. De tekst die aangehaald wordt, was een tekst uit een boek voor volwassenen. En in de volwassenliteratuur moet je het wel overal over kunnen hebben. Mensen weten eigenlijk helemaal niet waar het over gaat."