Jeroen uit Amersfoort zet zijn deur open voor Gluren bij de Buren: "Topkwaliteit, gewoon in een huiskamer"

En dat is precies het doel van Gluren bij de Buren. "We proberen verbinding in de wijk te creëren en de drempel te verlagen om bij elkaar over de vloer te komen. Niet alleen vandaag maar ook in de toekomst", vertelt Yasser Ibrahim van de organisatie. "Daarnaast is het een springplank voor lokaal talent en amateurkunst", zegt hij. "Er is poëzie, cabaret, spoken word, theater. Er is echt van alles wat." In ruim honderd woonkamers wordt vandaag opgetreden.