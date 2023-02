33-jarige man uit Huis ter Heide hoort 5,5 jaar cel tegen zich eisen in wapenhandelzaak

Huis Ter Heide - Het Openbaar Ministerie in Rotterdam heeft in een grootschalige wapenhandelzaak, gerund vanuit een berging bij een woning in Capelle aan den IJssel, meerdere langdurige celstraffen geëist. Een 33-jarige man uit Huis ter Heide, die wapens en munitie zou hebben verkocht, kreeg van de in totaal vier verdachten nog de lichtste eis: 5,5 jaar cel.