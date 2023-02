Komt er een einde aan de supermarktoorlog in Nieuwegein? Handjeklap op de gang van het gerechtshof lukte vandaag nog niet

Nieuwegein - Is de supermarktoorlog in Nieuwegein bijna voorbij? In het gerechtshof heeft de gemeente weer een poging gedaan om niet de dwangsommen te hoeven betalen aan meerdere supermarkten. Die sleepten de gemeente onlangs voor de rechter, nadat Aldi een noodfiliaal mocht openen in de nieuwbouwwijk Blokhoeve. Een kijkje in de slepende supermarktsoap - waar misschien sneller een einde aan komt dan verwacht.