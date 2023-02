Plofkraakbende voor de rechter: geleid als bedrijf met eigen ‘plofkraakscholen’ in Utrecht en Spanje

Nadat de man achter de groep was overleden, zou een van de jonge Utrechters die hij had opgeleid de leidende rol hebben overgenomen. Dat komt volgens de politie naar voren in de afgeluisterde gesprekken. Maar ook meerdere verdachten zeggen dat, al ontkende de 22-jarige W.Z. vandaag zelf dat hij die rol had gehad. Wat hij tegen zijn medeverdachten had gezegd zou allemaal grootspraak zijn geweest. Uit de gesprekken tussen verdachten blijkt ook dat er discussie was over de verdeling van de buit. Van de 167.000 euro die in augustus van dat jaar werd buitgemaakt bij de Sparkasse in het Duitse Wagtendonk, zouden de uitvoerders slechts 20.000 euro hebben gekregen.