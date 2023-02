Dichtbundel van met dood bedreigde Pim Lammers uitverkocht, herdruk is in de maak

Utrecht - Naar de dichtbundel 'Ik denk dat ik ontvoerd ben' van Pim Lammers is sinds afgelopen weekend veel vraag. Uitgeverij Querido bevestigt dat het boekje uitverkocht is, maar dat de herdruk inmiddels in gang is gezet. Ook Utrechtse boekwinkels hebben meerdere klanten die het poëziedebuut van de Utrechtse schrijver willen kopen.