RIVM: stook vandaag geen hout, schadelijke rook blijft hangen

Behalve in Utrecht geldt het stookalert ook in Noord-Holland, Flevoland en Friesland. "Door niet te stoken, voorkom je gezondheidsklachten en (geur)hinder bij jezelf en in je omgeving", aldus het RIVM. De rook is altijd schadelijk, maar als het waait verspreiden schadelijke stoffen sneller. Vooral mensen met luchtwegaandoeningen of hart- en vaatziekten, ouderen en kinderen kunnen last krijgen als veel wordt gestookt in hun buurt terwijl het niet waait. "Zij krijgen meer en eerder klachten bij het inademen van rook", aldus het RIVM.