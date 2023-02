Vuilnisfestival bijna ten einde: de Utrechtse zakkenzee in beeld

Voor ongedierte was het een vuilnisfestival: ratten, straatkatten en kraaien kwamen massaal op het vuilnis af en scheuren zakken open. Gevolg: de troep waait de stad door, het water en de natuur in. De gemeente verwacht minstens een week bezig te zijn om alles op te kunnen ruimen. Ongediertebestrijder Ruud Elbertse verwacht desondanks geen enorme aanwas van ongedierte. "Dat je de beesten nu meer ziet betekent niet dat ze er normaal niet zijn. De beesten zijn normaal gesproken ook in de stad te vinden, maar meer verspreid, of beter verstopt." Wie last heeft van het ongedierte hoefde ook niet aan te kloppen bij de gemeente: de medewerkers die ongedierte bestrijden staakten ook.