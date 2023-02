Alweer staakt het ov in Rick (19) zijn examenweek: ‘Behoorlijk ingrijpend’

De vakbonden en de werkgevers onderhandelen al maanden over een nieuwe cao, maar lijken zich momenteel in een impasse te bevinden. Met de staking hopen buschauffeurs en tramconducteurs daar verandering in te brengen. Ze eisen minder werkdruk en meer salaris. Het liefst zouden de chauffeurs blijven rijden en reizigers gratis vervoeren, maar dat levert weer andere problemen op. De werkgevers in het streekvervoer zeggen vandaag dat ze in ieder geval niet willen onderhandelen zolang de staking duurt. Dat is dus tot en met vrijdag.