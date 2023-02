Provincie stopt druktemonitor natuurgebieden: te weinig gebruikers

Provincie Utrecht - Te druk in Lage Vuursche? Dan maken we die natuurwandeling toch in de Soesterduinen. Op de website van de druktemonitor van de provincie Utrecht is in een oogopslag zichtbaar welke natuur- en recreatiegebieden druk zijn, of juist niet. Maar daar komt een einde aan, wegens een gebrek aan gebruikers trekt de provincie Utrecht de stekker uit het project.