Rami uit Utrecht maakt zich grote zorgen over zijn familie in Syrië na aardbeving: 'Snel onderdak en eten regelen'

Het Rode Kruis heeft inmiddels een gironummer geopend voor de slachtoffers in Turkije en Syrië. Maar als het aan raadslid Yasin Makineli van Lokaal Veenendaal uit Veenendaal ligt, komt ook Giro555 snel in actie. "In sommige gebieden ligt sneeuw. Veel mensen moeten hun huis verlaten en er is angst voor nieuwe aardbevingen. Er is veel paniek", zegt Makineli. Hij heeft een Turkse achtergrond en heeft contact met mensen in het getroffen gebied. "Ik heb daar een zwager en hij kan zijn oom niet bereiken. We weten niet wat de situatie is", vertelt hij.