Dijksma en andere burgemeesters willen meer mogelijkheden om rellen te voorkomen

Aanleiding is de uitspraak van een rechter die vrijdag oordeelde dat Dijksma in 2021 een destijds 17-jarige jongen uit Zeist niet had mogen verbieden om online op te roepen in opstand te komen tegen het 2G-(corona)beleid en het vuurwerkverbod. Bij een nieuwe, soortgelijke oproep moest hij een dwangsom betalen, waarop de jongen naar de rechter stapte.