Voor de Utrechtse VVD is verbreding A27 niet heilig

De Pagter is niet onder de indruk van het alternatieve plan. "Het plan is nog helemaal niet klaar, ik was behoorlijk teleurgesteld wat er in een jaar is neergezet", zei de VVD-er in de uitzending. "Ik zag vooral allemaal dingen die in het verleden bestudeerd zijn." Toch staat de VVD open voor een alternatief, als die maar zorgt voor een betere doorstroming op de Ring en een vergroting van de verkeersveiligheid. "Wij zijn nog steeds voor het plan van die verbreding", zei De Pagter op Bingo FM. "Maar als er een alternatief komt dat die doorstroming en veiligheid op dezelfde manier kan waarborgen dan staan we daar echt voor open. Wij zijn niet getrouwd met die verbreding van de bak."