Eemnes ziet niets in windparkje bij Baarn: 'Deur op een kier voor gemeente vol windmolens'

Dorpsbelang en CDA verbazen zich erover dat windenergie überhaupt in de raad ter sprake is gekomen. Amper een jaar geleden was het nauwelijks een verkiezingsthema in de lokale campagnes en de kieswijzers. De partijen vinden net als wethouder Ten Have dat de Eemnessers zich er eerst over moeten uitspreken. "We hebben afgesproken dat we de inwoners gaan raadplegen", zei Marion Riemens van Dorpsbelang. "Door dit voorstel zullen ze denken dat hun mening er niet toe doet."