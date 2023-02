Vuilnisophalers maken Utrecht langzaam weer schoon na staking, maar looneis nog altijd niet ingewilligd

"Het belangrijkste is nu dat we met elkaar in gesprek komen", zei verantwoordelijk wethouder Linda Voortman vanochtend. "Toen we begonnen met de onderhandelingen hebben we gezegd: wat we bieden is nog geen eindbod. Dus we willen echt wel kijken of we nog wat kunnen bewegen. Maar aan de andere kant zeggen we ook dat zij ook wat moeten bewegen. Want 12 procent voor alle medewerkers kost natuurlijk heel erg veel. Van dat geld moeten we ook scholen bouwen, bomen planten en voorzieningen voor ouderen realiseren. Daar moet ik ook echt naar kijken."