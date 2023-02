Dieven stelen katalysatoren uit auto's in Breukelen: 'Ik dacht: het is koud, dus de accu zal wel leeg zijn'

Martijn van den Berg ontdekte vanochtend dat er iets mis was met zijn auto. "Ik wilde naar mijn werk gaan, maar mijn Lexus startte niet. Ik dacht: het is koud, dus de accu zal wel leeg zijn. Even later wilde mijn vriendin haar Toyota starten, maar die klonk als een legervoertuig. Toen we vervolgens onder de auto keken, zagen we de bouten liggen. Ik dacht: dat is niet heel best." Ook bij de auto van de buurman bleek te katalysator te zijn verdwenen.