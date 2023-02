OM wil maximale verlenging van tbs moordenaar Sybine Jansons

Na zijn gevangenisstraf is de tbs-behandeling van C. telkens met het maximum van twee jaar verlengd, met name omdat de behandeling niet aansloeg. Dat was ook in 2021 de conclusie van de Utrechtse rechtbank. De man zelf pleitte steeds voor verlenging met slechts een jaar, maar de rechtbank vond zijn problematiek te ernstig en het gevaar op herhaling te groot.