Verkenners Leusden adviseren een smalle coalitie met Lokaal Belangrijk, CDA en Sociaal Leusden

Lokaal Belangrijk kwam na de verkiezingen met zeven zetels in de gemeenteraad, het CDA heeft er vier en Sociaal Leusden eentje. Raadslid Guus van Ginkel stapte in januari uit de SP, nam zijn zetel mee en ging verder onder de naam 'Sociaal Leusden'. Samen zijn ze goed voor 12 van de 23 zetels. Deze variant had niet de voorkeur van de verkenners Wilma de Boer-Leijsma en Bert Blase, maar wordt nu wel beschouwd als de meest haalbare. De verkenners raden nu aan weer een verkenner aan te stellen die moet gaan kijken of een akkoord tussen deze drie partijen er ook echt in zit.