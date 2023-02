Veel wegwerkzaamheden in Utrecht: kijk hier waar je in 2023 beter kan omrijden

In dit gebied starten in 2023 de werkzaamheden aan de Socrateslaan. Deze weg wordt ingericht met "veel aandacht voor verkeersveiligheid en vergroening". In 2024 volgen de aanleg van de fietsstraat op de Jutfaseweg en de herinrichting van Europlaan Noord. Ook de bouw van de Merwedekanaalzone levert veel bouwverkeer op, dat via geschikte routes moet aan- en afrijden naar dit gebied. Door bouwprojecten rond de Croeselaan en in het Beurskwartier, is de komende jaren ook veel overlast van bouwverkeer.