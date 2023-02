Inkomenstoets voor huishoudelijke hulp op losse schroeven, rechter fluit Leusden terug

Leusden is een van de eerste gemeenten die een inkomenstoets instelde om te bepalen of inwoners in aanmerking komen voor huishoudelijke hulp. Binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) uit 2015 is bepaald dat iedereen die dat nodig heeft voor een abonnementstarief van 19 euro per maand bij de gemeente aan mag kloppen om steun te krijgen. Denk daarbij aan hulp bij de boodschappen, schoonmaak of administratie.