Job kroop achter zijn piano en maakte een muziekstuk over de verdwenen Lekbrug

Ondertussen worden de puntjes op de i gezet tijdens de repetitie. "We hebben de neiging - in het begin - dat het wat jachtig wordt", meent Hofmeester, waarna hij nog maar een keer aftelt. Hij omschrijft het stuk als een echte klaagzang: het begin en eind in mineur, maar in het midden een vrolijker deel, in majeur, "want er zijn ook hele mooie herinneringen aan de brug".