Utrechters sturen vrachtwagens vol hulp naar aardbevingsgebied: 'We hoopten op 30 dozen, het werden er meer dan 2000'

Zo gaat alle warme babykleding bij elkaar, worden de dikke dekens in één zak gestopt en wordt houdbaar voedsel in stevige kartonnen dozen gelegd. Vrijwilligers zijn daar al uren mee in touw. Ook Oguzhan staat sinds gisterochtend 'aan'. "Ik ben om 12.00 uur begonnen en om 04.30 uur was iedereen weg. En vanochtend was ik er weer om 9.00 uur", vertelt hij. Tussendoor gaat zijn telefoon continu. Dan is het weer iemand die eten voor alle vrijwilligers probeert te organiseren – "een stuk of tachtig, probeer daar maar eens even lunch voor te regelen" – dan weer iemand die graag nog wat spullen wil doneren. Op dat laatste wordt nu trouwens vaker 'nee' gezegd: het zijn gewoonweg teveel spullen. "Bedenk je", zegt Oguzhan terwijl hij een nieuwe oproep op zijn telefoon wegdrukt, "we moeten ook nog alles naar Turkije transporteren."