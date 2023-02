Meer huizen nodig voor kwetsbare Utrechters, maar hoe dat moet is onduidelijk

Het was een bonte stoet aan sprekers in het oude stadhuis van Utrecht. Een ex-dakloze, directeuren van woningcorporaties en actievoerders, ze hadden één ding gemeen, de gemeente moet dringend zorgen voor meer woningen voor de zwakkere in de samenleving. Want daar is een schreeuwend tekort aan. Een ambtenaar van de gemeente Utrecht vatte het krachtig samen. Alleen al in 2023 zijn er ruim 1620 woningen nodig voor die zwakkere, terwijl er maar zo’n 1100 beschikbaar komen. Er is dus een tekort aan 500 huizen voor deze groep.