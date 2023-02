Utrechtse gemeenten dienen wensenlijst in bij provincie: 'We hebben dezelfde inwoners'

Als voorbeeld noemt ze een aantal problemen waar zij als burgemeester van het relatief kleine Renswoude mee te maken heeft. "Wij zijn natuurlijk een kleine kern. Hoe gaan we er met elkaar voor zorgen dat het aantal voorzieningen in dit soort gemeenten op peil blijft?", vraagt Doornenbal zich af. Daarnaast loopt er in het geval van Renswoude een provinciale weg dwars door de kern. "Hoe houden we dat veilig en leefbaar? Dat is iets dat we gezamenlijk vorm moeten geven."