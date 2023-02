Zeist doneert 1 euro per inwoner voor hulp aan aardbevingsgebied: 'Het is een onvoorstelbare ramp'

De burgemeester merkt dat de ramp ook in Zeist iets losmaakt, vooral bij inwoners van Turkse of Syrische afkomst. "Ons medeleven gaat uit naar de bevolking daar en naar onze inwoners van Turkse en Syrische afkomst. In ons contact met hen ervaren we dat mensen nog in onzekerheid zijn over hun dierbaren of verdrietig nieuws hebben ontvangen. Zij zijn in onze gedachten."