Wil jij iets doen? Zo kun je aardbevingslachtoffers in Turkije en Syrië helpen

Donaties zoals in Amsterdam en Rotterdam zijn nog niet aan de orde in Utrecht. "Maar de onvoorstelbare ramp die zicht voltrekt in Turkije en Syrië raakt veel Utrechters persoonlijk", reageert de gemeente. "Onze gedachten gaan uit naar de slachtoffers en de vele mensen die nog in onzekerheid zijn over hun dierbaren. We zien dat er vanuit de stad veel verschillende hartverwarmende initiatieven ontstaan om hulp te bieden aan de getroffen gebieden. Vanuit onze gemeentelijke verantwoordelijkheid zullen we in gesprek gaan om als dat noodzakelijk is lokale initiatieven verder te helpen, bijvoorbeeld met denk- of menskracht."