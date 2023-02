CNV stelt ultimatum aan Douwe Egberts: 'Grote kans dat fabriek in Utrecht plat gaat dan'

Er wordt de afgelopen tijd veel gestaakt in verschillende sectoren. De voornaamste reden is net als hier dat werknemers gecompenseerd willen worden voor de hoge inflatie om zo koopkrachtverlies te voorkomen. Vorige week staakten onder meer de vuilnismannen in Utrecht al en deze week leggen de werknemers in het streekvervoer het werk vijf dagen neer. Wanneer de medewerkers van Douwe Egberts gaan staken als niet aan het ultimatum wordt voldaan, is nog niet bekend.