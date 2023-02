Verkracht, mishandeld en beroofd: Utrechtse sekswerkers vertellen raad over consequenties gemeentebeleid

Ook de sekswerkers zelf kwamen aan het woord. Eentje daarvan stelde zich voor als Bloem en zei erbij dat het niet haar echte naam is. Ze hield een indrukwekkend betoog over de ernstig verslechterde positie waar Utrechtse sekswerkers zich u in bevinden. “Ik heb het hier over geweld van klanten, want die weten dat ze meer kunnen maken, als je niet gereguleerd werkt”, zei Bloem in een zaal die duidelijk onder de indruk was van haar verhaal.