Veenendaler met voetfetisj verdacht van jarenlang misbruik stiefdochter, OM eist 3 jaar cel

Nadat de jonge vrouw aangifte had gedaan stuurde de Veenendaler via een vriend een appje naar zijn stiefdochter, waarin hij haar vraagt wat ze van plan is en of zij een schikking wil. Ook stuurde hij een berichtje waarin hij zegt dat hij spijt heeft en om excuses vraagt. Maar volgens de verdachte ging dat over haar vertrek uit huis en zijn te strenge aanpak van de opstandige pubermeisjes.